Klaver: 'Kabinet denkt JA21 én ons bij elkaar te kunnen vegen. Dat gaat niet werken' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • Bewaren

Het minderheidskabinet-Jetten is voor het belastingplan naarstig op zoek naar een politieke meerderheid. PRO-leider Jesse Klaver stelt dat die er niet komt zonder zijn partij. In een interview met Trouw waarschuwt Klaver dat de coalitie ten onrechte denkt JA21 en PRO tegelijk te kunnen binnenhalen. Volgens Klaver staat zijn partij 'klaar', maar ligt er van kabinetszijde nog altijd geen enkel plan: een route over rechts noemt hij 'buitengewoon complex'. PRO, dat bij de formatie buitenspel is gezet door de VVD, heeft naar eigen zeggen iedere week een hand uitgestoken: 'Ik weet niet hoeveel meer handreikingen ik nog moet doen. Moet ik bloemen meenemen of zo?'

Klaver wil dat de 8 miljard euro aan lastenverzwaring voor werkenden wordt teruggedraaid en dat de dekking wordt gehaald bij de allerrijksten. Over box 3 toont PRO zich gematigd flexibel: de partij houdt vast aan de aanwasbelasting, maar staat open voor een vermogenswinstbelasting als aan drie eisen is voldaan; de dekking moet uit vermogen komen, kleine spaarders mogen niet worden geraakt en er moet méér worden opgehaald dan alleen de reparatie van box 3. Het kabinet trok eerder een voorstel dat juist wel kleine spaarders trof binnen 24 uur in, iets wat Klaver 'onbegrijpelijk' noemt.

Klaver heeft ook geen goed woord over van de VVD van Dilan Yesilgöz. Hij ziet bij de fopliberalen 'een soort vuur in de ogen' zodra miljonairs een bijdrage moet worden gevraagd, terwijl de rekening telkens 'bij gewone mensen belandt': werkenden betalen meer, 'terwijl de Quote 500 geen cent extra' betaalt en directeuren-grootaandeelhouders juist belastingkorting krijgen. Dat contrast noemt hij 'wrang en ten principale oneerlijk'. Het stelselmatig ontzien van vermogenden zet volgens hem bovendien de democratie onder druk en drijft kiezers naar de flanken, waar extreemrechts oprukt. VVD-leider Dilan Yesilgöz verwijt hij dat ze haar achterban blijft vertellen dat een deal met PRO verschrikkelijk is, waardoor die dat ook gaat geloven. Zijn eigen achterban loopt evenmin warm voor een samenwerking VVD, aldus Klaver, maar 'politiek leiderschap is soms ook dingen zeggen die je achterban niet leuk vindt'.