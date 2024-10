Jesse Klaver droogt het totaal onwetende NSC-Kamerlid Isa Kahraman helemaal af Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 993 keer bekeken • bewaren

Er is opvallend weinig aandacht voor maar een deel van de kiezers heeft er november vorig jaar voor gezorgd dat de Tweede Kamer nu voor ongeveer een derde is gevuld met mensen die van politiek en beleid de ballen verstand hebben. Ze hebben zelfs geen idee waar ze over beslissen.

Het totale onbenul is al bekend van de tientallen Kamerleden van PVV, die mede daarom vaak wegblijven bij debatten maar ook NSC is een bak vol nitwits. Dat werd dinsdag weer eens pijnlijk duidelijk tijdens het debat over de Europese top die deze week gehouden wordt. Het is de eerste echte Europese bijeenkomst waar premier Schoof aan tafel schuift bij de regeringsleiders van de 26 andere lidstaten. In de Tweede Kamer werd besproken wat Schoof daar namens Nederland moet gaan zeggen of trachten binnen te halen.

Met 27 regeringen afspraken maken over zaken als migratie of Oekraïne is natuurlijk nog lastiger dan met z'n 27-en een bungalowtent opzetten in de stromende regen. Maar veel keuze heb je niet want als je niet samenwerkt dan kun je veel problemen ook niet oplossen. Met andere woorden, je bent dan wel snel klaar maar je slaapt dan in de open lucht. In de regen.

Dat kan iedereen begrijpen maar Europa is op zich natuurlijk wat groter dan een bungalowtent dus het is een nog wat lastiger klus. Partijen als PVV houden niet van lastig en zeggen 'we doen gewoon niet mee!' Ze verzwijgen hun kiezers dat ze dan buiten in de regen moeten blijven slapen.

In het debat van dinsdag bleek de onkunde ook op ongelofelijke wijze te heersen bij NSC. Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Henri Bontenbal (CDA) probeerden van NSC-Kamerlid Isa Kahraman, die zich namens de partij over Europese Zaken buigt, duidelijk te krijgen welke strategie de coalitie voor ogen heeft als het gaat om het realiseren van de eigen wensen. In een kwartier tijd wordt pijnlijk duidelijk dat Kahraman, volgens zijn cv voorheen "managing director bij een groot internationaal consultancybedrijf", werkelijk geen flauw benul heeft waar hijj over praat of hoe Europese samenwerking verloopt. Kijk en laat je niet afschrikken door het Haagse jargon. De afgang straalt gewoon overal doorheen.

Het begint ermee dat Dassen een motie indient waarin hij de regering oproept een vergadering van de lidstaten bij elkaar te roepen om te praten over een verdragswijziging, oftewel het starten van een Intergouvernementele Conferentie. Dat is nodig als Nederland voor elkaar wil krijgen dat er een opt-out op asiel komt. Kahraman zegt dat hij daarover geen beslissing kan nemen omdat hij de motie niet kent. Dassen reageert verbaasd want hij heeft immers net uitgelegd wat de motie is. Hij probeert duidelijkheid te krijgen maar bereikt dan zijn maximum aantal interrupties waar Kamervoorzitter Bosma strak aan houdt. Inmiddels is wel klip en klaar dat het NSC-lid werkelijk geen idee heeft van waar het over gaat. Klaver neemt het van Dassen over. En hij steekt zijn verbijsttering niet onder stoelen of banken.

"Dat is echt schokkend. De heer Kahraman heeft geen idee waar het hier over gaat. Precies die hypocrisie probeert de heer Dassen hier aan te tonen. Een ongelofelijk grote mond hebben dit kabinet en deze coalitie over "de opt-out die we in Europa gaan realiseren". (…) Hoe dachten jullie dat het in Europa werkt? Dachten jullie dat je naar Brussel kan gaan om te zeggen "wij willen dit" en dat alle andere lidstaten dan zeggen: "Dat is goed. Dat krijgt u van ons. We hoeven niet te onderhandelen"? (…) U zegt een opt-out op migratie te willen. Dan moet er een nieuw verdrag komen. Dan gaan al die landen hun wensen indienen. Ik wens u succes."

Kahraman probeert wat in het wilde weg terug te schieten met loze kreten over behoud van soevereiniteit, de worst die ze de veelal onwetende kiezer voortdurend voorhouden. Hij begint ook weer over Denemarken dat een opt-out heeft maar vertelt of weet niet dat de EU-lidstaat dat heeft geregeld vóórdat het verdrag werd gesloten.

Dan komt Bontenbal naar voren. Die wil weten wat de strategie van de regering wordt. De coalitie heeft meerdere eisen aan Brussel, naast de opt-out bijvoorbeeld ook het weer toestaan van de pulsvisserij. Het mag duidelijk zijn dat niet al die enorme eisen ingewilligd zullen worden. Dus wat heeft prioriteit? Gaat Nederland inzetten op het helpen van de vissers of op de bij voorbaat kansloze opt-out?