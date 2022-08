Klaver: CDA bedrijft levensgevaarlijke politiek

23 aug. 2022 - 11:17

Wat er echt aan de hand is, is volgens mij dit. Remkes is we degelijk aan het onderhandelen en heeft wisselgeld nodig. Het wisselgeld bestaat er uit dat op bepaalde gebieden bedrijven wat langer krijgen voor hun transitie en dat de bijdrage van het rijk wat hoger wordt. Ik denk dat dat in het kabinet besproken is en Hoekstra heeft dit gelekt. Dat is heel ernstig want dat is nu de nieuwe uitgangspositie van het kabinet bij de onderhandelingen. Daarom is ook minister Van der Wal zo ziedend.