Klap voor fossiele industrie: Amerikaanse rechter oordeelt dat jongeren grondwettelijk recht hebben op gezonde omgeving

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Montana heeft maandag geoordeeld dat jonge mensen een grondwettelijk recht hebben op een gezonde leefomgeving. In een unieke rechtszaak met een mogelijk verstrekkende uitspraak stelde de rechter vast dat de staat bij onder meer bouwprojecten onvoldoende kijkt wat de schade is voor het klimaat en daarbij geen rekening houdt met de gevolgen van de klimaatcrisis voor jongeren.

De rechtszaak was aangespannen door een groep kinderen en jongeren uit Montana, in leeftijd variërend van 5 tot 22 jaar oud. Het is voor het eerst dat een dergelijke zaak in de Verenigde Staten voor de rechter komt. Hoewel de staat in zijn verdediging aanvoerde dat de uitstoot van Montana minuscuul is in vergelijking met de rest van de wereld, vonden de eisers dat de staat meer moet doen om in kaart te brengen hoe emissies bijdragen aan droogte, bosbranden en andere gezondheidsrisico’s.