Klanten lopen weg bij Albert Heijn

Klanten van Albert Heijn stappen over naar concurrenten als Plus en Coop. Dat concludeert databureau Hiiper op basis van eigen berekeningen, meldt de NOS. AH wil niet reageren op de pijnlijke cijfers. Volgens Hiiper lijdt het supermarktconcern een omzetschade van zo'n 35-40 miljoen door de succesvolle staking van medewerkers van distributiecentra. De vakbonden FNV en CNV grijpen naar het stakingswapen omdat de multinational weigert de lonen voldoende te verhogen zodat de werknemers er niet op achteruitgaan. Het concern maakte in 2022 miljarden winst.

De staking toont aan dat het concern niet zonder de arbeid van de desondanks slecht betaalde medewerkers kan:

Op basis van het gemiddelde van de onderzochte dagen zag Hiiper een daling van het marktaandeel van Albert Heijn. Minder mensen deden daar afgelopen week hun boodschappen, ook gaven ze minder geld uit. Joep Smeets van Hiiper: "Normaal gaat het om zo'n 19 euro per mandje, dat bedrag zie je in die zeven dagen teruglopen. Nu is niet elke week hetzelfde qua omzet, zeker in een atypische week vanwege Koningsdag, maar de omzetdaling is relatief ten opzichte van de concurrentie. En de gemiddelde fluctuaties in de supermarkt zijn op weekbasis niet zo groot. Bij dit soort bedragen heeft dat een grote impact."

De omzet is na het ingaan van de staking en het steeds vaker leeg blijven van de schappen in hoog tempo afgenomen, tot wel met 12 procent. De tekorten zijn het grootst in he noordoosten en zuidwesten van het land.

Inmiddels heeft de supermarktketen zich bereid getoond te onderhandelen over de looneisen van de werknemers. De staking is voorlopig opgeschort.