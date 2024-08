Klacht die tot diskwalificatie Joost Klein op Songfestival leidde afgewezen, geen bewijs gevonden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

De Zweedse justitie heeft geen enkel bewijs gevonden dat Joost Klein zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tijdens het Eurovisie Songfestival. Klein, die gezien werd als een groot kanshebber om het festival te winnen, werd op het laatste moment gediskwalificeerd. Een cameravrouw waar hij al langer een conflict mee had, had een klacht tegen hem ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag. De organisatie diskwalificeerde Klein daarop, volgens eigen zeggen omdat er een 'zero tolerance' beleid wordt gevoerd. Dat betekent in de praktijk dat de geringste overtreding of zelfs het vermoeden daarvan al leidt tot zware straf.

De cameravrouw, die weigerde de media te woord te staan, beschuldigde Klein er van dat hij haar had geslagen en geïntimideerd. Volgens de onderzoekers is er wel sprake geweest van 'een beweging' naar de camera maar dat niet duidelijk is dat er sprake is van intimidatie. Van geweld is geen sprake geweest.

Het Zweedse Openbaar Ministerie heeft nu echter geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is dat Kleins actie tot „ernstige angst heeft geleid of dat de man dergelijke bedoelingen had”. Eerder verklaarde het hoofd van de onderzoeksafdeling van de politie in Malmö nog dat er „sterk bewijs” tegen de zanger was. Klein zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens zijn lezing filmde de cameravrouw tegen de afspraken in, waarna hij op een verkeerde manier reageerde. Met het besluit is juridische vervolging van de zanger van de baan.

Klein had zich beklaagd over het hinderlijk volgen door de camera, ook als hij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakte.