Klaas Dijkhoff: Meer CO2 = carnaval aan zee

VVD’er Klaas Dijkhoff heeft zich tijdens carnaval aangesloten bij Exotic Rebellion. De carnavaleske klimaatactiegroep wijst op het gevaar van hoge temperaturen in februari. “Als we zo doorgaan loopt Prins Carnaval in korte broek, smelt het papier-maché van de wagens af en het allerergste nog: drinken we allemaal lauwe pils.”