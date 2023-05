Klaas de Jonge (85), strijder tegen apartheid die 2 jaar opgesloten zat in Nederlandse ambassade, overleden

6 mei 2023 - 15:06

@Mathei Over het lied 'Shoot the Boer', dat ontstond tijdens de anti-Apartheidsstrijd. Na afschaffing van Apartheid oordeelde in 2011 het Hooggerechtshof van Zuid-Gauteng dat het lied discriminerend en schadelijk was, de waardigheid van Afrikaners ondermijnde en daardoor haatzaaiende taal vormde. De rechtbank oordeelde dat Julius Malema, die voor de rechtbank werd gebracht omdat hij het lied eerder op bijeenkomsten had gezongen, het in de toekomst verboden was om het te zingen. Na de uitspraak veranderde Malema de formulering van het lied in "Kiss the Boer" en zong dat in plaats daarvan – desondanks heeft de gewijzigde tekst mogelijk dezelfde psychologische invloed. Het jaar daarop verklaarde het ANC dat ze het lied niet meer zouden zingen. Malema verscheen in 2022 opnieuw voor de rechter omdat hij het lied zou hebben gezongen in een zaak waarin over de vraag werd gedebatteerd of het nummer al dan niet haatzaaiend was. Een rechter van het Hooggerechtshof van Johannesburg oordeelde dat het gezang en het lied niet bedoeld waren om serieus te worden genomen, omdat de verwijzing naar "boer" niet letterlijk verwees naar blanke of Afrikaanse mensen, en dat het niet aanzette tot haat tegen witte mensen in het algemeen; daarom was het nummer geen haatzaaien. Aanklager Afriforum wil tegen de uitspraak in beroep gaan bij het hooggerechtshof. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dubul%27_ibhunu