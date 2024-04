Kinderombudsman: uitzetten Gláucio en Márcia is onacceptabel Actueel • 30-08-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Staatssecretaris Dijkhoff, kunt u zichzelf nog in de spiegel aan kijken 's morgens als u wakker wordt?

Kinderombudsman Marc Dullaert hekelt het plan van de IND om de tieners Márcia en Gláucio met hun familie uit te zetten naar Angola. Dat meldt onder meer Trouw. Dullaert noemt het plan ‘onacceptabel’. Het gezin woont al vijftien jaar in Nederland, de kinderen kénnen Angola niet, toch wil de IND hen weghebben, omdat de vader mogelijk ernstige misdaden gepleegd zou hebben in Angola. Die misdaden zijn echter nooit bewezen.

Regels zijn regels, zo beargumenteert de IND. Omdat de vader mogelijk ernstige misdaden heeft gepleegd, bewezen of onbewezen, valt het gezin onder de 1F-status. 1F-‘gevallen’ krijgen geen verblijfsstatus. En dus moeten de kinderen terug naar een land waar Gláucio bijvoorbeeld nooit is geweest – hij is geboren in Nederland. Dullaert:

De Nederlandse Staat heeft de belangen van deze kinderen duidelijk niet voorop gesteld bij deze beslissing.

Het is niet de eerste keer dat de Kinderombudsman staatssecretaris Dijkhoff aan zijn jasje trekt. Eerder al heeft hij de staatssecretaris geadviseerd het gezin een verblijfsvergunning te geven. Dit weekeind hield hij spoedoverleg met de bewindsman waarin hij hem nogmaals heeft laten weten niets van zijn beslissing te begrijpen.

“Márcia en Gláucio zijn de dupe van iets wat hun vader meer dan vijftien jaar geleden mogelijk heeft gedaan. Dit ligt buiten hun schuld, maar zij moeten hier wel de consequenties van dragen. Gláucio is hier geboren, zit in de brugklas en Márcia is net begonnen met haar rechtenstudie. Voor Marcia en Gláucio is deze zaak bijzonder schadelijk. Dit zijn Nederlandse kinderen en hun toekomst ligt hier.”

Open brief oma van Mauro Een aantal jaar geleden dreigde eenzelfde situatie voor Mauro. Zijn oma heeft Dijkhoff nu een open brief geschreven op haar Facebookpagina, waarin ze hem vraagt wat hem heeft doen besluiten om Gláucio en Márcia uit te zetten. Mieke van Erp wil dat deze kinderen ook een verblijfsvergunning krijgen:

Gláucio is hier in Nederland geboren en zijn zus kent Angola niet meer, moeten deze kinderen gestraft worden omdat er een regel bestaat dat iemand die een ‘F1 status’ heeft uitgezet moet worden? Allemaal vragen van een gewone burger maar wel een burger met een hart waar het in politiek Den Haag weleens aan ontbreekt. Ik stel u dezelfde vraag die ik toentertijd aan minister Leers heb gesteld… kunt u zichzelf nog in de spiegel aan kijken ‘s-morgens als u wakker wordt?