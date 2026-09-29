Kindermoraliteit in de Kamer Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 144 keer bekeken • Bewaren

Als kind had ik moeite met verantwoordelijkheid nemen als ik iets verkeerd had gedaan. Logisch, je morele kompas moet nog ontwikkelen en dat gebeurt doorgaans door gecorrigeerd te worden. Iedereen heeft hierin een eigen tempo. Dat is helemaal prima, maar laten we nu net iemand in de Tweede Kamer hebben die dit nog niet ontwikkeld heeft, Maikel Boon van de PVV.

Boon kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat er op een Facebookpagina AI-foto's werden gedeeld, waarvan eentje in het bijzonder de aandacht greep: oud-PvdA'er (en GroenLinks-PvdA'er) Frans Timmerman in de boeien. Nogal een heftig beeld, iets wat doet denken aan oud-fascisten die foto's en verhalen fabriceerden om hun politieke vijanden zwart te maken.

Toen Boon, 44 jaar oud, gevraagd werd voor reactie door de NOS weigerde hij te reageren. Nostalgische gevoelens overspoelde mij. Wanneer ik iets ondeugends had gedaan als kind weigerde ik ook altijd te praten, tot er een beroep werd gedaan op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. "Ik weet dat je het hebt gedaan, dus weer maar eerlijk", zei mijn moeder dan verzachtend. Na deze dans vaak gedanst te hebben had ik rond mijn zestiende al wel een aardig gevoel voor mijn eigen verantwoordelijkheid.

Dit ontwikkelde natuurlijk verder, menig mens zal deze ontwikkeling eerder doorgemaakt hebben, andere later. Maikel Boon gewoon helemaal niet.

Een actie, waar zelfs zijn eigen partijleider Geert Wilders verantwoordelijkheid voor genomen heeft, is iets waar de PVV'er geen woord aan vuil wil maken. Zelfs wanneer de integriteitscommissie een onderzoek doet, weigert hij mee te werken. En het werkt! Waar ik als kind braaf toegaf wat ik deed, om nog steeds consequenties te ervaren, werkt het in de Tweede Kamer heel anders. Veel makkelijker zelfs: geen bewijs dat hij niet integer heeft gehandeld!

Zijn recht op zwijgen ging nog boven zijn verplichting om mee te werken aan het onderzoek. Opmerkelijk. Ik ben blij dat ik als kind, met mijn onderontwikkelde moralen, niet de politiek in kon. Niet dat ik het ook had gewild. Jammer dat volwassen mensen niet gecorrigeerd worden als zij dit soort gedrag laten zien, alles voor de neutraliteit I guess.