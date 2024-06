Kinderen van Marnix van Rij zorgden ervoor dat vierde keus Dick Schoof beoogd premier werd

Dick Schoof was op z’n best de vierde keuze voor Geert Wilders. De PVV-leider, die naar eigen zeggen het liefst zelf premier was geworden, benaderde zoals bekend eerst Ronald Plasterk. Toen de PvdA’er moest afhaken vanwege een patentkwestie vroeg Wilders CDA’er Marnix van Rij. Dat vertelt de staatssecretaris van Financiën in een interview met Trouw .

Van Rij werd door Wilders eerder ook al benaderd om informateur te worden. Ook op dat aanbod ging hij niet in. Volgens de CDA’er had Plasterk er een potje van gemaakt. De Telegraaf-columnist bleef veel te lang doorpraten met de vier partijen, meent Van Rij. “Hij had na 10 januari terug moeten gaan naar de Tweede Kamer. Zijn opdracht was klaar. De conclusie was namelijk dat NSC geen deel wilde uitmaken van een gewone meerderheids- of minderheidscoalitie. Er had eerst bekeken moeten worden of een centrum-links meerderheidskabinet mogelijk was, voordat je verder praat over een extraparlementair kabinet. Dat heeft Plasterk niet gedaan. Informateur Kim Putters deed dat wel.”