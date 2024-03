Kinderen en volwassenen in achterstandswijken zijn gebaat bij landelijke uitrol van Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De kwaliteit van het onderwijs voor kinderen is zorgwekkend te noemen. De toename van laaggeletterden in de samenleving is zelf onrustbarend te achten voor onze kenniseconomie. Zoals bijvoorbeeld goed is verwoord in de noodkreet van de chipproducent ASML dat zij voor hun groei afhankelijk blijven van buitenlandse hoogopgeleide werknemers om de productie in Nederland te kunnen behouden. Want in Nederland kunnen die werknemers door ASML ondanks onze hogescholen en universiteiten niet voldoende worden aangetrokken.