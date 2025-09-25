Kinderen eerder bijziend door luchtvervuiling Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Jonge basisschoolleerlingen worden eerder bijziend door luchtvervuiling. Kinderen die opgroeien in gebieden met schonere lucht, moeten minder vaak aan de bril. Dat blijkt uit Brits onderzoek, waarover onder meer Scientias bericht.

“Met behulp van een geavanceerd AI-model onderzochten de wetenschappers hoe een combinatie van genetische, leefstijl- en omgevingsfactoren het zicht van kinderen beïnvloedt. Het team keek wat de luchtkwaliteit betreft specifiek naar stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM2.5), de twee schadelijkste stoffen die vrijkomen door uitstoot van verkeer en industrie. Minder blootstelling aan deze vervuilende stoffen hangt direct samen met hoe goed kinderen kunnen zien zonder bril of lenzen.”

Knack legt uit hoe het misgaat: “Vuile lucht kan ontstekingen en stress in de ogen veroorzaken. Het kan ook de blootstelling aan zonlicht verminderen, die belangrijk is voor een gezonde oogontwikkeling, en chemische veranderingen in het oog teweegbrengen die leiden tot vormveranderingen en bijziendheid.”

Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat scholen staan op plaatsen met weinig luchtvervuiling, omdat kinderen daar een groot deel van de dag doorbrengen. Zo helpt het onder meer als het autoverkeer rond scholen wordt teruggedrongen.

