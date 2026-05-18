Kinderburgemeester Zaandam doelwit van racisme en haat

De benoeming van de eerste kinderburgemeester van Zaandam, Bashar Mal, heeft tot racistische reacties geleid. Hoewel de gemeente Zaandam ingreep en een aantal “ronduit discriminerende reacties over onze kinderburgemeester” verwijderde, bleven er volgens het Noordhollands Dagblad de nodige hatelijke berichten staan.

“Ondanks de ingreep blijven er ronduit negatieve berichten staan onder Bashar Mals benoeming. Zoals: ’Nederland is verkocht’, ’Der Untergang’, ’Altijd weer buitenlanders, nooit eens Nederlanders nergens’ en ’Een echte Nederlandse naam ook. Dit riekt naar een pr-stunt.’”

Op Facebook schrijft burgemeester Jan Hamming dat hij “verbijsterd” is over de racistische drek. “Racisme, discriminatie en haat horen nergens thuis, niet in Zaanstad, niet op sociale media en al helemaal niet richting een kind. Wie denkt dat dit soort uitlatingen “een mening” zijn, vergist zich. Dit is kwetsend, mensonterend en schadelijk.”

Bashar werd eerder dit jaar, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, door leerlingen van Zaanse basisscholen verkozen tot kinderburgemeester. In een verkiezingsvideo verklaarde hij dat hij zich onder meer wilde inzetten voor “kinderen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen”. Ook hoopt hij dat kinderen minder op hun telefoon zitten - al zou het vermoedelijk nog beter zijn als “bezorgde burgers” hun telefoon eens wat vaker zouden wegleggen.

Vorige week werd Bashar tijdens een gemeenteraadsvergadering officieel geïnstalleerd als kinderburgemeester. De kinderburgemeester vergezelt burgemeester Hamming onder meer bij evenementen als de intocht van Sinterklaas en de Dam-tot-Dam-loop.