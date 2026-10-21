Kindeke Jetten, kerst 2.0 Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • Bewaren

Sylvia Witte Columnist en maatschappelijk werker Persoon volgen

Homoseksuele premier Rob Jetten verwacht een kind. Het roze babynieuws werkte op sociale media als een laxeermiddel op de onderbuik van homofoob Nederland. Binnen de kortste keren stroomden de smerigste, vulgairste en weerzinwekkendste reacties over de tijdlijnen. Alsof alle riolen van de beschaving tegelijk waren opengezet en hun inhoud rechtstreeks op het Binnenhof moest worden geloosd. Sommige nieuwssites zagen zich zelfs genoodzaakt om hun commentsecties hermetisch af te sluiten om de schunnige lucht ervan buiten te houden.

Je zou bijna denken dat de aankondiging niet een kind, maar de ondergang van de westerse beschaving betrof. Alsof er ergens in een achterkamertje van D66 een pact was gesloten met de duivel. Maar voor de échte christen moet de aankondiging van dit kindeke, zo vlak voor Kerst, een droom zijn die uitkomt.

Twee mannen, één kind én een draagmoeder.

Zelfs bij de SGP zouden ze hiervan moeten likkebaarden. De gezinsconstructie van Jetten vertoont veel Bijbelse parallellen. Het is zó Bijbels dat zelfs de Heilige Drie-eenheid er een puntje aan zuigt. In de hemel zijn ze waarschijnlijk ook al begonnen om de kerststal opnieuw in te richten. Dus haal de engelen maar uit de mottenballen en blaas het stof van de kerststal, want wie denkt dat premier Jetten iets bijzonders gaat doen die heeft duidelijk niet opgelet tijdens het kerstverhaal.

Kerst is bij uitstek hét verhaal van twee mannen, één kind én een draagmoeder. Maria werd volgens het Evangelie van Lucas zwanger door de Heilige Geest, God leverde het hemelse vaderschap, Jozef de aardse opvoeding en Maria bracht het kind ter wereld. Kerst werd daarmee altijd al hét verhaal van een niet-biologische conceptie waaruit één kind ontstond met twee vaders en een draagmoeder.

Nu hoor ik de theologen al naar hun Bijbel grijpen en de SGP de wenkbrauwen optrekken. Natuurlijk, Maria was geen draagmoeder in de moderne betekenis van het woord. Ook de Heilige Geest heeft, voor zover bekend, nooit een fertiliteitskliniek bezocht. Toch is de gelijkenis treffend en blijft het opmerkelijk hoe makkelijk wonderen worden geaccepteerd en hoe onverdraaglijk de werkelijkheid wordt zodra twee mannen van vlees en bloed écht een gezin willen stichten.

Dus als we al een kans willen maken op de terugkeer van Jezus op aarde, dan is dit misschien wel hét moment om ons van onze beste kant te laten zien. Laten we de komst van Kindeke Jetten als moderne uitvoering van een eeuwenoud christelijk verhaal ontvangen. Een verhaal dat staat voor liefde en barmhartigheid. Ook een verhaal dat vraagt om niet de deur dicht te gooien voor een gezin dat buiten het traditionele plaatje valt, maar om ruimte te maken voor liefde in al haar verschijningsvormen. Misschien is dat dan wel de werkelijke kerstgedachte van dit jaar en gelijk iets stevigs om op te kauwen tijdens de mis.

Fijne kerst alvast.