Kijken: Spaanse zwemmer blijft bij WK staan uit protest om Barcelona Nieuws • 20-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bij het WK zwemmen voor veteranen in Boedapest vroeg zwemmer Fernando Álvarez om een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Barcelona. Zwembond FINA weigerde, waarna de Spanjaard besloot terecht het heft dan maar in eigen hand te nemen. Álvarez bleef na het startschot een minuut lang staan, waarna hij pas het water indook voor de 200 meter schoolslag.

Afgelopen donderdag kwamen er veertien mensen om het leven bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils, er vielen 120 gewonden.

Update 16.00 Het aantal doden in Barcelona na de aanslag is gestegen naar vijftien. Het jongetje Julian dat na de aanslag vermist werd, is het vijftiende dodelijke slachtoffer. Julian is vrijwel direct overleden. Er zou zijn gewacht met de identificatie tot zijn vader in Barcelona was.