‘Kijken naar wat er wél goed gaat? Zeg dat eens tegen iemand die met zijn rug tegen de muur staat’

27 mrt. 2023 - 12:45

Dat is niet echt een argument. Omdat het daar nog erger is, kunnen we hier alles verloederen? Dat is als zeggen: Ik kan best overgewicht hebben, want er zijn mensen die nóg dikker zijn dan ik Ik kan best een drankprobleem hebben, want er zijn mensen die nog meer drinken dan ik Nederland mag een totale puinhoop/chaos zijn, want in Colombia is het erger. Nee, we nemen gewoon geen genoegen met deze puinhopen. Politici gaan schreven maar eens opruimen. VVD dwazen gaan de puinhopen van Stef Blok maar eens opruimen, in plaats van dat ze naar andere landen gaan wijzen, waar het beter is, of slechter, of wat dan ook Met deze fatalistische instelling, gaat het land alleen maar verder naar de vernieling.