Kijk voor u gaat stemmen vooral naar het politieke gedrag in het verleden Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 102 keer bekeken • Bewaren

Stemwijzers zijn nuttig. Niet zozeer als een spelletje dat laat zien bij welke partij je uitkomt, maar vooral om de standpunten van de partijen met de jouwe te kunnen vergelijken. Sinds 18 februari beschikken we ook over stemwijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Je zoekt je gemeente op en krijgt een lijst standpunten voorgeschoteld. ‘Eens’? ‘Geen van beide?’ en ‘Oneens?’. Handig dat je per punt kan kijken wat de diverse partijen vinden. In mijn gemeente Bronckhorst blijkt D66 programmatisch soms CDA en VVD rechts te passeren. Na de landelijke ruk naar rechts met hun VVD/CDA-kabinet verwachten we dus dat de kiezers zich niet meer door D66 laten ‘foppen’, zodat de partij fiks zal verliezen in de gemeenten.

Maar laat u niet opjutten door landelijke media die de gemeenteraadsverkiezingen vooral presenteren als een opiniepeiling voor de populariteit van ‘Fop Jetten I’.

Want in je gemeente valt wel degelijk uit veel te kiezen voor zaken van lokaal belang. Al is dat door de vele ‘lokale’ partijen in plattelandsgemeentes, zoals die waarin ik woon, dat niet gemakkelijk. Meestal gaat het dan om varianten van het CDA en de VVD, met vaak een flinke scheut BBB.

Daarom is het een groot gemis dat een overzicht ontbreekt van wat de diverse partijen de afgelopen vier jaar in hun gemeenten hebben gedaan. ‘Resultaten uit het verleden…’, u weet wel, maar dan omgekeerd. Een programma is interessant, maar hoe stonden de partijen in belangrijke kwesties?

Gunden ze de lokale zorg aan cowboys? Sloten ze een openbaar zwembad om vervolgens miljoenen aan tennisbanen en hockeyvelden te subsidiëren? Lieten ze zich intimideren door tegenstanders van een azc? Communiceerden ze tijdig en transparant met de omwonenden?

Bezweken partijen voor chantage van ondernemers die dreigden naar de rechter te stappen? Meestal gaat dat om onvolledige aanvragen of ongebruikte vergunningen die achteraf te lichtvaardig blijken te verleend, maar nu opeens worden verzilverd. En zelfs als de regels het niet toe staan, belonen sommige gemeenten de klagers met een ‘uitzondering’. Projectontwikkelaars en boeren, meestal.

Lieten de partijen daarbij hun oren hangen naar ambtenaren die al decennia met deze ondernemers plegen te ‘samenwerken’? Mogen projectontwikkelaars bouwen in uiterwaarden en andere gebieden die in de toekomst onder water zullen lopen? Lieten de partijen bij nieuwbouw de regie over aan projectontwikkelaars of steunden ze actief initiatieven voor sociale woningbouw, voor starters en doorstromende ouderen? Voor het verbouwen van kantoren en fabrieksgebouwen tot woningen? Het optoppen van flatgebouwen?

Hoe gingen ze om met de gevaarlijke overlast van scooters en fatbikes? En met het wel of niet instellen van 30 kilometer zones in de bebouwde kom? Hakten ze bomen om die in de wegbermen stonden of pakten ze het drank- en drugsgebruik in de uitgaanssfeer aan?

Hoe gingen de partijen überhaupt om met de grote spelers in de omgeving? In de Achterhoek ontstond bij een immense melkfabriek door een chemische reactie een oranje wolk vol giftige stoffen. De burgemeester van dienst volgde aanvankelijk braaf de fabrieksvoorlichters en bagatelliseerde daarbij het gevaar voor de omwonenden. En hoe zit het met de q-koorts en de vogelgriep? Kozen de partijen voor de boeren of voor de omwonenden?

Tenslotte, hoe stonden de partijen tegenover data- en distributiecentra, windturbines en zonneparken? Overlast van de luchthaven Schiphol en Lelystad? Van Tata en Chemours en vooral… al die kleine lokale tata’s en chemoursen?

Over sommige van deze zaken gaat de provincie of de landelijke overheid, maar het is natuurlijk de plicht van gemeenten nadrukkelijk hun bezwaren aan die hogere bestuurslagen kenbaar te maken. Zelfs de gezagsgetrouwe gereformeerden op de Veluwe protesteerden tegen Lelystad International Airport.

Sommige gemeenten maakten dus hun bezwaren aan hogere overheden kenbaar. Een minderheid probeerde zelfs de grote spelers te weerstaan.