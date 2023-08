Kijk uit voor keurige mensen. Zij zijn de gevaarlijkste van allemaal

In zijn nu afgesloten theatershow zingt Pieter Derks een lied over “keurige mensen”. Juist voor hen moet je op je hoede zijn. Zaterdagavond was de voorstelling op de televisie en ik moest denken aan de colleges van professor Presser meer dan een halve eeuw geleden. Hij waarschuwde ons tegen de wraakzucht van losgeslagen kleinburgers. Die kende geen grenzen. Inderdaad: zijn eeuw, de twintigste was er een van keurige mensen. Zij lieten zich bij miljoenen in uniformen hijsen om elkaar af te slachten. Maar voor het overige keken zij vooral toe, die keurige burgers. Meer was niet nodig omdat meestal ánderen de wraakzucht waar Presser het over had, bevredigden. Wat dat betreft geeft Pieter Derks de keurige burgers misschien te veel eer. In zijn lied slaan ze wél zelf toe.