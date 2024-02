Kijk uit met de Amerikanen, Mark

Ondanks dat de Nederlandse nationale veiligheid in de jaren onder zijn premierschap verslechterde, denk aan de toegenomen invloed van de onder- op de bovenwereld, mag Mark Rutte binnenkort waarschijnlijk als Navo-chef waken over onze internationale veiligheid.

Tegelijkertijd vormen China, Rusland en Iran een voetbalteam dat de kampioen van de vorige wereldoorlog, Amerika, uitdaagt. Aanvaller Poetin schiet granaten af in Oekraïne, middenvelders Iran en Noord-Korea veroorzaken op zo veel mogelijk plekken onrust, terwijl China in de achterhoede zijn kans afwacht.

Zo ver wil ik in het bijzijn van de trouwe atlanticus Rutte niet gaan, feit is wel dat isolationisme welig tiert in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Onder druk van de aanstormende Donald Trump wordt het voor de huidige president Joe Biden bijna onmogelijk om Oekraïne te blijven steunen.

Maar zelfs tijdens een tweede Biden-termijn is het, zuiver vanuit Amerikaans belang geredeneerd, de vraag of militaire capaciteit niet beter kan worden ingezet op het middenveld in het Midden-Oosten, of zelfs in de punt van de aanval rond Taiwan en de Zuid-Chinese zee.