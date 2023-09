De meeste media laten Forum voor Democratie inmiddels links (?) liggen, en dus klopte een wanhopige Thierry Baudet aan bij Left Laser. Kon het marxistische internetkanaal niet langskomen bij de campagneaftrap? Left Laser is de beroerdste niet, en draagt de fascistische partij in een stemmige video ten grave. En passant laat de presentator even zien hoe je de afgevaardigden van Forum het beste tegemoet kunt treden.