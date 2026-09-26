Kijk naar Mamdani, linkse politiek moet plezier gebruiken om kiezers te winnen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Zohran Mamdani, de populaire kandidaat van Democratic Socialists of America, een linkse groep binnen de Democraten, die in november tot burgemeester van New York werd gekozen, laat zien wat het betekent om een socialistische politcus aan het roer te hebben. Dat leggen historica Madeleijn van den Nieuwenhuizen en socioloog Jacob Boersma bij De Linkse Revolte uit aan host Janneke Holman. De twee wonen ieder al jaren in New York en hebben beiden meegemaakt hoe Mamdani zijn zegetocht aanpakte.

Zo viel op dat mede door zijn intensieve campagne het politiek bewustzijn onder inwoners van de stad groeide. "Werkelijk elke New Yorker kon je om 2 uur 's nachts wakker maken en vragen: "Wat is Mamdani's agenda?" En die kon dan gewoon zijn vijf kernpunten opnoemen omdat hij dat zo effectief heeft gecampaignd. Dus van zeg maar gratis bussen, gratis kinderopvang, huur bevriezen tot affordable housing en supermarkten. Heel concreet." Ze spreken zelfs van een "socialistische awakening".

De twee leggen uit dat Mamdani zich er niet alleen op richt het leven van de New Yorkers te verbeteren maar ook op te vrolijken. De burgemeester, die ook beroemd is om zijn permanente glimlach, wil dat de inwoners het beter naar hun zin hebben en elkaar ontmoeten. Hij laat bijvoorbeeld plattegronden maken waarop aangegeven staat waar je gratis aan activiteiten kunt deelnemen. Hij organiseert loterijen waarmee mensen dure sprotwedstijden gratis kunnen bijwonen. Hij wil dat het onderlinge wantrouwen en de wantrouwende houding tegenover de overheid terugdringen. Dat zijn immers twee factoren die - ook in Nederland - een negatief stempel op het publieke debat drukken. Mamdani wil dat de overheid er weer voor de mensen is, een belangrijke grondgedachte van het socialisme.

Een sleutel is volgens het duo dat Mamdani daarbij een politiek van plezier bedrijft en juist daar kan links Nederland volgens hen veel van leren.