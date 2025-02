Kijk deze baby's die voor het eerst teppanyaki zien

Teppanyaki is een Japanse bereidingswijze waarbij eten op tafel wordt bereid op een kookplaat. Daarbij slaan vaak de vlammen de lucht in. Eerder deze maand plaatste een Amerikaanse moeder een video online met de reactie van haar baby die het fenomeen voor het aanschouwde. Met ogen zo groot als schoteltjes. En meteen was een nieuwe hype geboren. Sindsdien regent het aanstekelijke beelden van baby's die zich verwonderen over het spektakel, zoals te zien in deze video van Le Huff Post.