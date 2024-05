Kiezersbedrog van PVV, BBB en NSC: toch groen licht voor invoering casinopensioen

Fel verzet van drie coalitiepartijen tegen invoering nieuw pensioenstelsel is in hoofdlijnenakkoord als sneeuw voor de zon verdwenen

Nederland heeft kennis kunnen nemen van de belangrijkste afspraken tussen de coalitiepartijen PVV, BBB, NSC en VVD. Alleen de VVD was fel voorstander van de door het parlement gejaagde nieuwe pensioenwet.

Onderhandelaar Dilan Yeşilgöz van de VVD heeft met recht de hoofdprijs scherp onderhandelen verdiend. Ze is erin geslaagd om haar drie coalitiegenoten en vooral Omtzigt van NSC zo ver te krijgen dat die hun felle verzet tegen invoering hebben ingetrokken en het niet nodig achten om in het hoofdlijnenakkoord afspraken over de invoering van de pensioenwet te maken.