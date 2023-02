Kiezers worden zo de stemfuik van de veevoermaffia in gelokt

1 feb. 2023 - 15:31

Hehe, betaalbaar voor iedereen....uiteraard, je kunt een warme maaltijd bereiden voor 1.20 euro (vlees/aardappels/groente) en als je op de reclames afgaat voor 2 paprikas voor de prijs van een etc etc, voor 12 euro, ligt er maar aan wat je in je mandje gooit en afrekent. Maar zelfs zwervers in NL kunnen zich dus een gezond maal veroorloven, dat ligt elders in de wereld wel anders, zelfs in het nabije Oekraine vrees ik.