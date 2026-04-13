Kiesraad geeft PRO groen licht om onder die naam mee te doen aan volgende verkiezingen

De Kiesraad heeft groen licht gegeven aan GroenLinks-PvdA om onder de naam Progressief Nederland, afgekort PRO, deel te nemen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt de NOS. Formeel is de fusie tussen GroenLinks en de PvdA nog niet afgerond, maar de Kiesraad ziet geen wettelijke bezwaren. Als de leden in juni instemmen, is een nieuwe aanvraag slechts een formaliteit.

Of de naam ook meteen in het parlement gehanteerd mag worden, is nog niet zeker. Het presidium van de Tweede Kamer buigt zich over het gebruik van de naam en brengt advies uit, waarna de Kamer zelf beslist. Kamerleden die de naam PRO alvast in debatten gebruikten, werden teruggefloten door de Kamervoorzitter.

De naamskwestie speelt ook lokaal. Vijftien tot twintig kleinere partijen die al langer 'pro' in hun naam hebben, stappen naar de Raad van State uit vrees voor verwarring bij kiezers.

De NOS schrijft:

In artikel G4 van de kieswet staat dat de benaming die voor een partij in de Tweede Kamer is geregistreerd, in beginsel ook voor lokale en provinciale afdelingen geldt. Tenzij de naam overeenkomt met een al geregistreerde partij en er daardoor verwarring kan ontstaan.

Volgens jurist Radboud Ribbert, advocaat bij Greenberg Traurig, kan het al met al nog heel wat voeten in de aarde hebben, omdat uiteindelijk de centrale stembureaus beslissen en doorgaans "wie het eerst komt het eerst maalt" geldt. "Bovendien zal men willen voorkomen dat de kiezer bij de provinciale of lokale verkiezingen in het stemhokje in verwarring raakt".

GroenLinks-PvdA zegt het gesprek aan te gaan, maar sommige lokale partijen, zoals ProVeenendaal, hebben laten weten hun naam niet zomaar op te geven.

