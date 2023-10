Kiesraad boos op Baudet die weer oproept volmachten te ronselen

26 okt. 2023 - 13:20

Als het niet in de haak is om volmachten te hanteren dan moet je dat gewoon verbieden. Als het niet verboden is dan mag het en dan past het de kiesraad niet om daarover een waardeoordeel uit te spreken. Volmachten zijn vergelijkbaar met stemmen per brief. Ook daarvoor geldt dat er op een bepaalde manier misbruik van wordt gemaakt. Ook daarvoor geldt dat bepaalde partijen daar maar al te graag gebruik van maken. Daar hoor je de kiesraad vreemd genoeg dan weer niets over roepen. Ik zou beiden gewoon verbieden.

