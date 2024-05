Kies niet voor vernietiging en erken naast Israël ook Palestina als staat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Alleen dan is vrede mogelijk.

Nederland zal het voorbeeld van Spanje, Ierland en Noorwegen niet volgen. Het onthoudt niet alleen erkenning aan de staat Palestina maar wil ook nog eens onderzoeken of de ambassade in Israël niet verplaatst kan worden naar Jeruzalem.

Dat maakte Wilders duidelijk tijdens zijn presentatie van het hoofdlijnenakkoord en op dit gebied is zijn wil wet. Ook al kreeg hij nog zoveel kritiek te verduren in de Kamer.

Zo blijft Nederland deel van het probleem in het Midden-Oosten en niet van de oplossing.

Israël en de Palestijnen betwisten elkaar de soevereiniteit over Jeruzalem. Landen die daar hun ambassade vestigen kiezen onherroepelijk partij in dit ideologisch en religieus zo geladen aspect van het conflict. Dat maakt ze per definitie ongeschikt als bemiddelaar. Daarom zou een dergelijke overplaatsing niet alleen een fout zijn maar ook een domheid.

Zonder een Palestijnse staat is vrede niet mogelijk. Daar kun je kort over zijn. Om een einde te maken aan de oorlog moeten gelijkwaardige regeringen van Palestina en Israël met elkaar kunnen onderhandelen, daarbij zoveel mogelijk gesteund en geholpen door andere landen die ook belang hebben bij een definitief einde aan de vijandelijkheden. Dat hebben ze in Ierland, Spanje en Noorwegen goed begrepen.

Medestanders van Wilders beweren dat Nederland met die erkenning van een Palestijnse staat Hamas meer status zou geven. Het tegendeel is het geval. Het gezag in Palestina berust officieel bij de Palestijnse Autoriteit. Hamas heeft destijds zijn vertegenwoordigers daaruit teruggetrokken en middels een staatsgreep en een burgeroorlog op illegale wijze de macht gegrepen in Gaza. De leden van Hamas voeren gewapende strijd tegen de wettige overheid. Het zijn landverraders en separatisten. Wie Hamas wil uitschakelen, moet daarom juist de erkenning van de Palestijnse staat toejuichen.

Dit alles neemt niet weg dat de Palestijnen worstelen met een grote interne crisis. Hun autoriteit wordt beheerst door corrupte partijen die net zo min als Hamas veel op hebben met democratie en mensenrechten. Er zijn al vijftien jaar geen vrije verkiezingen gehouden. Zo lang de Palestijnen er niet in slagen intern orde op zaken te stellen, blijft die staat inderdaad een lege huls. Je zou kunnen zeggen dat ze een nepstaat hebben en een nepregering. Palestina heeft een Nelson Mandela nodig die kan zorgen voor een democratisch gelegitimeerde Palestijnse regering maar zo'n persoon is ver te zoeken.

Dit maakt het des te lastiger om op afzienbare tijd naast Israël een mondiaal erkende Palestijnse staat te vormen als eerste stap naar een herenigd land dat een nationaal tehuis kan zijn voor joden en Palestijnen tegelijk.

Toch is dat geen reden om die erkenning achterwege te laten. Wie of de Israëli of de Palestijnen het recht op een eigen staat ontkent of ze afdoet als nepvolk of aan de regio wezensvreemde kolonisten, kiest voor bloed, vuur en een strijd die geen overwinnaars zal opleveren maar alleen vernietiging.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Daarnaast noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

