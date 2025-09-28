'Kies maar: of veel hogere belastingen voor de allerrijksten, of je kleinkinderen zullen extreem arm zijn' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 234 keer bekeken • bewaren

Terwijl politici de mond vol hebben van economische voorspoed en koopkrachtstijging, slaat ex-bankier en wiskunde-genie Gary Stevenson alarm. De Londense oud-valutahandelaar, die als een van de weinigen in de financiële wereld uit een arbeidersgezin komt, ziet een heel ander beeld: een sluipende economische crisis die zich niet uit in beurscrashes, maar in onbetaalbare huizen, stijgende levenskosten en groeiende kloof tussen arm en rijk.

"Ik denk dat een economische crisis eruit kan zien als huizenprijzen die maar blijven stijgen," stelt Stevenson in 'De stille economische crisis', een nieuwe aflevering van Tegenlicht (VPRO).

De crisis raakt vooral jongeren hard, die steeds minder toegang hebben tot stabiel werk en betaalbare woningen, terwijl de allerrijksten hun vermogen via beurs en vastgoed zien groeien. Stevenson waarschuwt dat ook de Nederlandse middenklasse uiteindelijk aan de beurt is en presenteert een harde keuze: "Of veel hogere belastingen voor de allerrijksten, of je kleinkinderen zullen extreem arm zijn. Er zijn geen andere opties."

