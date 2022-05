Kies eerst maar eens voor oudere sollicitanten

21 mei 2022 - 13:01

Hier zal iedereen het uiteraard mee eens zijn. Maar ook daarmee zal het personeelstekort niet worden opgelost. Ook het automatiseren van sommige werkzaamheden zal kunnen bijdragen. En het outsourcen van werk in het buitenland eveneens. Maar de fundamentele vraag blijft onbeantwoord: - Nemen we genoegen met minder of geen economische groei? Of misschien zelfs economische krimp? Met als consequentie dat we als land minder welvarend zijn. En bedenk: stel dat we terugvallen naar het niveau van pakweg 20 jaar geleden. Hadden we het toen zo slecht? - Of kiezen we daarentegen voor het dogma van blijvende economische groei? Dan kunnen de kleine beetjes die Han noemt een bijdrage leveren, maar dat is bij lange na niet voldoende. Dan is en blijft arbeidsmigratie onontbeerlijk. Iets wat we 20 jaar geleden ook al wisten, alleen waren en zijn de meeste politici bang dat tegen de burgers te vertellen. Concreet is de vraag die de politiek bij de volgende verkiezingen moet voorleggen: - Economische groei of economische stagnatie? - Kiezen we voor het eerste dan is arbeidsmigratie daarvan een van de consequenties. - Kiezen we voor het tweede dan is inkomensterugval daarvan een van de consequenties. De keus is aan de kiezer.