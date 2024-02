Kick Out Zwarte Piet stopt ermee, het is nu aan de samenleving Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stop ermee en wel op 5 december 2025 mee op. Dat laat antiracismeorganisatie Nederland Wordt Beter, de organisatie achter KOZP weten. De organisatie kondigt een actiebijeenkomst aan op 9 maart in Amsterdam, "om de laatste push te geven die nodig is om onze doelen te behalen".

Volgens voorman Jerry Afriyie was het altijd al het plan om in 2025 te stoppen, al sinds de oprichting van KOZP in 2010. "Mensen die ons voorgingen in de strijd tegen racisme en niet zo'n einddatum stelden, raakten opgebrand," zo laat Afriyie weten. Naast een einddatum stelde de stichting in 2010 ook drie doelen om in vijftien jaar te behalen: meer educatie en bewustwording over (de gevolgen van) het Nederlandse slavernijverleden; een nationale herdenkingsdag voor de afschaffing van de slavernij, op 1 juli, en dat de racistische karikatuur Zwarte Piet uit de openbare ruimte verdwijnt.

Terugkijkend vindt Afriyie dat er veel vooruitgang is geboekt, zo zegt hij tegen ANP. "In 2010 kon je makkelijker met racisme wegkomen dan nu. Toen ging 99 procent van het land voorbij aan de slavernijherdenking op 1 juli, nu hebben we een live-uitzending." De organisatie zegt bij de doelen realistisch te zijn geweest. "We hebben nooit gezegd dat we binnen vijftien jaar racisme uit de samenleving weg wilden krijgen. We wilden een stimulans zijn voor mensen om een anti-racistische houding aan te nemen."

Zelf gaat Afriyie het strijden met Kick Out Zwarte Piet "helemaal niet missen", zo zegt hij. "Ik doe het vrijwillig, maar ik kijk uit naar mijn ontslag", aldus Afriyie. "Ik heb het niet gedaan omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is. We wisten dat deze strijd gepaard zou gaan met opofferingsgezindheid, en dat moesten we er voor over hebben om vooruitgang te boeken."

De voorman van KOZP hoopt dat de doorgemaakte veranderingen van de afgelopen jaren beter geworteld raken. "Dat als mensen Zwarte Piet tegenkomen, dat ze niet op mij wachten, maar dat ze zich geïnspireerd voelen om zelf te zeggen: dit is niet oké. We geven het stokje door aan de samenleving."

KOZP demonstreert elk jaar rond 5 december voor de afschaffing van Zwarte Piet in gemeentes waar nog geen roetveegpieten te zien zijn. Dat roept vaak weerstand op bij mensen die koste wat kost de racistische traditie willen behouden. Zo werd er in bijvoorbeeld Staphorst, De Lier en Volendam geweld gebruikt tegen de demonstranten.