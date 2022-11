Kick Out Zwarte Piet gaat een jaar lang actievoeren

“Na twaalf jaar protesteren tegen Zwarte Piet zien we een grote verschuiving in de samenleving”, schrijft de organisatie. Maar de racistische blackface-karikatuur is nog niet overal afgeschaft. “In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en wordt Zwarte Piet nog steeds getolereerd of zelfs gevierd.”

KOZP doet een beroep op iedereen om in actie te komen. “Alles draagt bij aan een niet te ontlopen olievlek aan veranderingen”, stelt de organisatie. “Kom in actie in je gemeente, stad, dorp, thuis, op school, op straat, op werk, in de supermarkt, in de winkel, bij de buren, tijdens pakjesavond, tijdens een wedstrijd, tijdens een concert, ga flyeren, posters plakken, voer moeilijke gesprekken.”