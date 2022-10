Kick Out Zwarte Piet feliciteert Volendam met beëindigen racistische traditie Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

Vorig jaar leek het nog ondenkbaar dat KOZP en Volendam elkaar ooit zouden vinden. Een demonstratie van de actiegroep in het feeërieke vissersdorp leidde toen tot agressieve horror-taferelen waarbij de vreedzame betogers werden bekogeld en bedreigd. "Wij feliciteren Volendam" verklaart Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nu. De actiegroep zegt "blij verrast" te zijn door het besluit van twee Sinterklaascomités in Volendam te stoppen met de racistische figuur die in de 19e eeuw het traditionele kinderfeest is binnengeslopen. "Ze kiezen zo voor een feest waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Wij juichen deze stap naar een inclusief Sinterklaasfeest van harte toe," aldus de actiegroep in een persverklaring.

De Sint-Nicolaasstichtingen maakten donderdag bekend dat het tijd is voor verandering:

In de missie ons geliefde Sinterklaasfeest toekomstbestendig te maken, hebben we moeten concluderen dat er een aanpassing nodig is. Sinterklaas is namelijk niet meer overal welkom als hij Zwarte Pieten meeneemt. De feiten op een rijtje:

Zwarte Piet wordt in verband gebracht met racisme. De landelijke weerstand tegen Zwarte Piet is de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Zwarte Piet is verbannen uit de media- en reclamewereld.

Sportverenigingen, onderwijs en overheidsinstellingen volgen het landelijke beleid waarin geen plaats meer is voor Zwarte Piet.

Lokale winkeliers en ondernemers kunnen in de problemen komen met Zwarte Piet-uitingen in de etalage.

Zwarte Piet kan door werkgevers als een antireclame voor hun bedrijf worden gezien. Vrijwilligers en medewerkers worden hierop aangesproken wanneer zij betrokken zijn bij het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet.

Ouders geven geen toestemming om hun kinderen met Zwarte Piet op de foto te zetten.

De comités geven de compagnon van Sinterklaas daarom letterlijk een ander gezicht, een dat voldoet aan de huidige standaard. "Om te zorgen dat de Pieten onherkenbaar blijven is de hulp van een professionele schminker ingeschakeld. Zodoende kan het Sinterklaasfeest haar magie behouden en kunnen we de volgende generatie een toekomstbestendige traditie nalaten."

De comités zeggen ook tot het besluit te zijn gekomen omdat de sfeer rondom het Sinterklaasfeest "ieder jaar grimmiger" wordt en er bedreigingen worden geuit. "Als gevolg zijn vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor het Sinterklaasfeest afgehaakt."

KOZP zegt het te betreuren dat de comités met dergelijke praktijken te maken hebben gehad en biedt aan te helpen met het vormgeven van een nieuwe, inclusieve vorm:

De weg naar verandering is helaas geen gemakkelijke. Wij bieden daarom de sinterklaascomités een handreiking door onze ervaring met hen te delen en zo bij te dragen aan het veranderingsproces. Wij hebben hierin de afgelopen jaren met succes verschillende intochtcomités en gemeenten bijgestaan. Daarnaast brengen wij hen graag in contact met andere gemeenten en sinterklaascomités die dezelfde overgang door hebben gemaakt. Ondanks de bedreigingen en tegenwerkingen door pro-zwarte piet-extremisten hebben vele gemeenten en intochtcomités met succes en zonder verdere aanvallen een feest voor alle kinderen kunnen realiseren.

En passant wijst KOZP er op dat de verandering wel compleet moet worden doorgevoerd: "Dat houdt in dat álle karikaturale kenmerken (rode lippen, zwarte krullende/afro pruik, bruin, zwart of grijs geschminkt gezicht en gouden oorbellen) bij álle pieten dienen te verdwijnen."

Veel Volendammers blijken nog te moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid, wordt duidelijk uit de berichtgeving van NH Nieuws die de stemming in het dorp polste: