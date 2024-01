Khalid Kasem als advocaat beschuldigd van omkoping ambtenaar, legt presentatiewerk BNNVARA voorlopig neer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 840 keer bekeken • bewaren

Talkshowpresentator en oud-advocaat Khalid Kasem zou in 2019 een ambtenaar omgekocht hebben om een cliënt eerder vrij te krijgen. Dat zou te horen zijn in opgenomen gesprekken met Peter R. de Vries die in handen zijn van het AD. Kasem ontkent en zegt zich nooit schuldig te hebben gemaakt aan ambtelijke omkoping. Wel heeft hij zijn werkzaamheden als presentator van BNNVARA-programma Khalid & Sophie voorlopig neergelegd.

Het incident zou hebben plaatsgevonden in februari 2019. Destijds had Kasem als advocaat een praktijk met Royce de Vries, Peter R. de Vries was directuer van het bureau. Het AD schrijft:

“Het gaat om een cliënt van Kasem, die zegt achtduizend euro in contanten te hebben neergelegd om vervroegd vrij te komen. Wanneer hij vermoedt dat Kasem hem heeft opgelicht en het geld in eigen zak heeft gestoken, besluit hij met deze informatie naar Peter R. de Vries te stappen.

Peter R. de Vries heeft Kasem geconfronteerd met deze informatie. ,,Of deze man is een poot uitgedraaid. Of je hebt zomaar iemand omgekocht. En met beiden zitten wij mee in onze maag”, zegt Peter R. de Vries tegen Kasem. ,,Ik snap het. Ik kan zeggen: ik heb hem geen poot uitgedraaid. Dan blijft die andere variant staan”, reageert Kasem.”