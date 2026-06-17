Khadija Arib ziet na bemiddeling af van hoger beroep in zaak over grensoverschrijdend gedrag

Khadija Arib zet het hoger beroep in haar zaak tegen de Tweede Kamer niet langer door. De voormalige Kamervoorzitter heeft haar conflict met het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer via bemiddeling opgelost. Dat heeft de huidige Kamervoorzitter Thom van Campen bekendgemaakt.
Wat de partijen hebben afgesproken, is onduidelijk. “Mediation kent een vertrouwelijk karakter, zodat hierover geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan”, schrijft Van Campen. “Dat nu op deze wijze – in gezamenlijkheid en vertrouwelijkheid – tot een oplossing is gekomen, is in het belang van alle betrokkenen. Het past bovendien bij het instituut van de Tweede Kamer, met een belangrijke voorbeeldfunctie in de maatschappij, en bij de statuur van mevrouw Arib als oud-Voorzitter en Kamerlid.”
De zaak draaide om aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Aribs medewerkers klaagden over “een schrikbewind” en “machtsmisbruik”. Het externe onderzoek dat het presidium van de Kamer naar Aribs handelen instelde, schoot haar in het verkeerde keelgat. Ze spande een rechtszaak aan bij de rechtbank Den Haag die ze verloor. Volgens de rechtbank was het onderzoek “voldoende zorgvuldig ingericht en uitgevoerd”.
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