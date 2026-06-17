Khadija Arib ziet na bemiddeling af van hoger beroep in zaak over grensoverschrijdend gedrag

Wat de partijen hebben afgesproken, is onduidelijk. “Mediation kent een vertrouwelijk karakter, zodat hierover geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan”, schrijft Van Campen. “Dat nu op deze wijze – in gezamenlijkheid en vertrouwelijkheid – tot een oplossing is gekomen, is in het belang van alle betrokkenen. Het past bovendien bij het instituut van de Tweede Kamer, met een belangrijke voorbeeldfunctie in de maatschappij, en bij de statuur van mevrouw Arib als oud-Voorzitter en Kamerlid.”