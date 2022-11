KFC biedt excuses aan na oproep Kristallnacht 'te vieren' met snacks Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 481 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse fastfood-keten KFC heeft in Duitsland onbedoeld laten merken hoe belangrijk onderricht over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog is. De keten, die snacks gefabriceerd van kip verkoopt, stuurde woensdag een alert uit waarin klanten werden aangemoedigd zichzelf 'te trakteren' vanwege de Herdenking van de Kristallnacht uit 1938. Op die beruchte dag vielen knokploegen van de nazi's overal in Duitsland joden en hun bezittingen aan.

De Kristallnacht wordt gezien als het begin van de Holocaust, waarbij de nazi's uiteindelijk op industriële wijze de joodse bevolking vernietigden. Bij de Kristallnacht van 9 op 10 november kwamen 91 mensen om het leven en 30.000 joden werden afgevoerd naar concentratiekampen. Duizenden winkels, synagogen en andere joodse gebouwen werden in brand gestoken of anderszins vernield. De naam Kristallnacht verwijst naar de talloze stukgeslagen ruiten. Duitsers spreken overigens van Reichspogromnacht.

"Herdenking van de Kristallnacht - Trakteer jezelf of meer zachte kaas en knapperige kip. Nu bij KFCheese!' luidde de boodschap van de fastfood-gigant die werd verspreid via mobiele telefoons. Op sociale media deelden geschokte ontvangers het bizarre bericht. KFC verklaarde een uur later dat het ging om "een fout in het systeem". Het fastfood-bedrijf heeft het gebruik van de alerts voorlopig opgeschort.

De VRT meldt dat deze week nieuwe foto's zijn vrijgegeven van de huiveringwekkende gebeurtenissen destijds: