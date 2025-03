Keukentafelgesprek over het leger Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft over oorlog, dit is aflevering 46

Gijs Tuinman, staatssecretaris van Defensie namens de BoerBurgerBeweging, stelde gisteren op tv voor om ouders met hun kinderen een keukentafelgesprek te laten voeren over het onderwerp: ‘in het leger gaan’. Ik fantaseer over hoe zo’n gesprek zou kunnen verlopen.

Vader Teun is boer en hij zit met zijn vrouw Jet, zoon Wim en dochter Janny, in de keuken van de boerderij.

Teun: “Eet smakelijk. Ik wil het even over de oorlog hebben.”

Janny: “Waarom in hemelsnaam? Er is helemaal geen oorlog.”

Teun: “Nee, hier nu nog niet, maar Gijs Tuinman van Defensie, vindt dat we ons daar wel op voor moeten bereiden. Het leger moet ruim twee keer zo groot worden. En hij stelde voor om dat eens aan de keukentafel te bespreken.”

Jet: “Kun je mij eerst de hagelslag aangeven? Wat moeten we dan bespreken?”

Teun: “Nou, bijvoorbeeld of Wim en Janny in het leger willen gaan.”

Janny: “Ik niet. Zeg dat maar tegen Gijs. Is hij niet van de BBB? Er zijn genoeg boeren die daar wel aan mee willen doen. De weg blokkeren met hun tractoren. Met hun hooivorken in de vijand prikken. Door al die stikstofellende moeten de boeren toch al uitkijken naar een ander baantje. Dat komt mooi uit.”

Teun: “Kunnen we er alsjeblieft een beetje serieus over praten?”

Wim: “Wie is de vijand waar we tegen moeten vechten? Trump? Hamas? Poetin? Die Wilders is volgens mij voor Israël, Trump en Poetin. Als ik het leger zou gaan, dan wil ik zelf kunnen uitmaken wie ik als vijand beschouw. Ik zou het eerder voor de onschuldige Palestijnse burgers opnemen dan voor de huidige Israëlische regering, die weer met bombarderen is begonnen.”

Jet: “Ik wil niet dat Wim of Janny het leger in gaan. Ik ben als de dood dat hun dan wat kan overkomen. We hebben trouwens nog niet eens een noodpakket in huis.”

Teun: “Volgens mij hebben jullie niet in de gaten hoe groot de oorlogsdreiging op dit moment is. Ik vind het goed dat Europa miljarden in de versterking van de Europese defensie steekt en dat onze regering zich ook op een oorlog voorbereidt. Kennelijk zijn jullie vergeten hoe we in de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen bevrijd zijn.”

Wim: “Ja, als de nood hoog is, wil ik ons land misschien wel verdedigen.”

Jet: “Laten we deze discussie even stoppen. Ik zie die jongens van het slachthuis al een tijdje met hun truck voor de deur staan. Die komen onze koeien halen. Voor de slacht. Wie wil er nog koffie?”