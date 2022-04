Ketanji Brown Jackson schrijft geschiedenis als eerste zwarte vrouw aan Amerikaans Hooggerechtshof

Niet eerder in de tweehonderdjarige geschiedenis van het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten trad er een zwarte vrouwelijke opperrechter aan en als het aan de Republikeinen had gelegen, was dat er ook dit keer niet van gekomen. Tijdens de hoorzittingen haalden ze alles uit de kast om Jackson in diskrediet te brengen in een lastercampagne die overduidelijk door racisme was ingegeven.