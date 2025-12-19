Kerstman en elfjes beroven supermarkt en verdelen buit onder de armen Kijk Nou Vandaag leestijd 1 minuten 186 keer bekeken Bewaren

Een groep kerstmannen heeft een supermarkt in Montreal beroofd. De kerstmannen wandelden de winkel binnen en vulden hun tassen met voor duizenden dollars aan boodschappen. Eenmaal bij de kassa kwamen er plots tientallen elfjes tevoorschijn die de tassen mee gristen en verdwenen zonder te betalen. Voor zo ver bekend werd er bij de vlucht geen arreslee gebruikt.

Een deel van de buit werd in de stad onder kerstbomen geplaatst met de aanmoediging te pakken wat ke nodig hebt. Een ander deel werd verdeeld onder centra voor daklozen.

In een later uitgegeven persverklaring - getiteld 'Als honger de middelen rechtvaardigt' - stellen de stelende kerstmannen dat het gaat om een Robin Hood-achtige actie die bedoeld is om de snel stijgende kosten voor het levensonderhoud aan de kaak te stellen. Ze beloofden de buit te verdelen onder de behoeftigen. Aan de actie van de groep die zichzelf Robins des Ruelles - Robins van de Steegjes - namen zo'n 40 personen deel.

De activisten in Franstalig Canada beschuldigen supermarkten ervan misbruik te maken van de inflatie om de winsten tot recordhoogtes op te drijven. In een posting op Instagram toont een groep met de 'Rijzende Rivier' beelden van de actie en verklaart: "Een handvol bedrijven houdt onze levensbehoeften gegijzeld. Ze blijven de bevolking verstikken, om zoveel mogelijk geld te overhevelen, gewoon omdat het kan. Voor ons is dat diefstal en zij zijn de bandieten." Online krijgt de actie opvallend veel bijval.