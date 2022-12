Kerstgevoel in Oekraïne

18 dec. 2022 - 10:26

En dat kerstgevoel hebben ze in Oost Oekraïne dus al sinds in 2014 het huidige door het Westen gesteunde regiem aan de macht is gekomen. Al 8 jaar lang bommen en granaten op je dak en vooralsnog geen uitzicht op verbetering omdat de oorlog een groot succes is. Afgezien van alle slachtoffers, schades, crisissen.