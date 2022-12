Kerst is weer voorbij

29 dec. 2022 - 4:45

Wat een onzin, kerst. Ten eerste is het een christelijke feestdag. Het is de viering van de geboorte van Jesus Christus. Waarom zou ik als niet christen door willen en moeten vieren? Het gros dat het "viert" , lees zijn gezicht vol propt met teveel voeding, is ook geen christen. Maar hebben over het algemeen genomen wel zijn/haar mening klaar om andere mensen die wel een geloofsovertuiging hebben en dit belijden, vaak achter hun rug om, verwijten te maken mbt dat dat geloof. Hypocriet als je het mij vraagt. K ben atheïst en vier bewust geen kerstmis. En kijk naar het samengestelde woord kerst-mis. Het is de bedoeling eerst naar de mis in een kerk te gaan alvorens je het viert. Nee kerstmis is om het vreten te vieren tegenwoordig. En Jan en alleman zei een heidens vruchtbaarheids symbool in hun huis kamer met een totale CO2 footprint die niet gering is. En zelfs de christen doen mee met dit heidens gebruik, te hilarisch voor woorden. En dan ook nog 2 dgn. Maria heeft echt niet 2 dgn liggen baren. En toen kwam ik in December in Portugal. Nauwelijks een kerst boom te vinden want ze zijn hier katholiek en een Kboom is heidens, en maar één dag niets 2e Kdag. Mensen gaan hier naar de mis. Maar het grootste verschil men helpt een andere die het moelijk heeft want de waren kerst gedachte. Ik zal geen christen worden maar deze mensen respecteer ik. En zal hun kerst beoordelen. Dus Nederland hypocriet much? Kijk eens om u heen en help hun die wat hulp kunnen gebruiken.

1 Reactie