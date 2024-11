Kerncentrales hebben een prijs Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1132 keer bekeken • bewaren

Vrijdagochtend verscheen waarnemend commissaris van de koning Hugo de Jonge in Goedemorgen Nederland om gunsten af te smeken voor zijn provincie Zeeland. Die komt er traditioneel bekaaid van af. Als de NS veiligheidssystemen uit willen testen, doen zij dat op het traject tussen Vlissingen en Goes zodat de aanwonenden maandenlang verstoken blijven van treinen. Het busvervoer is tot het uiterste uitgedund en er zijn geen liefhebbers voor als een nieuwe concessieperiode aanbreekt. Op het platteland wordt het ene na het andere dorpsschooltje gesloten. Vlissingen is een grote kazerne van mariniers door de neus geboord omdat deze koene strijders dreigden de dienst te verlaten als ze moesten verhuizen. Bij wijze van alternatief probeerde Den Haag Zeeland een grote gevangenis aan te smeren.

De provincie vergrijst omdat jongeren elders een betere toekomst zoeken en een woning. Ondertussen raken hele straten ontvolkt omdat huizen voor hoge prijzen als recreatiewoning kunnen worden verkocht.

Ga er maar aan staan. Hugo de Jonge klaagde zijn nood en stelde vast dat zijn Zeeuwen toch echt hun best deden. Hij bleek voorstander van de twee nieuwe kerncentrales die Den Haag de provincie probeert te bedenken. Ze zouden nabij de oude moeten komen in Borssele. De Jonge zei dat de Zeeuwen best beseffen dat deze installaties goed waren voor de economie en werkgelegenheid zouden scheppen. Voor het overige bleek hij heel gedienstig en beleefd. Het was duidelijk: Den Haag zou geen kind aan hem hebben.

Het wordt tijd, dat de Zeeuwen, indachtig hun wapen met daarop de leeuw die uitroept 'Luctor et emergo', eens leren te klauwen. Zij laten zich alles maar aanleunen. Daarom dit advies aan de Zeeuwse politiek. Zend een brief aan de Minister President ondertekend door de waarnemend commissaris, de gedeputeerden en alle leden van Provinciale Staten. Adhesiebetuigingen van alle gemeenteraden worden aan de brief toegevoegd. Op het internet staat de brief ook: Zeeuwen kunnen mede ondertekenen.

Dit is de tekst van de brief aan premier Schoof

Geachte heer Schoof,

Graag willen de ondergetekenden het volgende aan U mededelen.

U en Uw kabinet zien graag dat er op onze bodem – en wel in de buurt van Borsele – twee nieuwe ultramoderne kerncentrales worden gebouwd. Wij hebben al sinds een halve eeuw zo'n kerncentrale. Wij kennen de lusten en de lasten. Over het algemeen valt er met kerncentrales in je achtertuin wel te leven als men bereid is tot bepaalde aanpassingen. Die aanpassingen hebben wij Zeeuwen tot stand gebracht. Daarom is het bouwen van kerncentrales voor ons in principe acceptabel.

Tegelijkertijd heeft Zeeland geleerd van het Groningse voorbeeld en daar lessen uit getrokken. De toestemming komt met een prijs. Zeeland is bereid de nieuwe kerncentrales gastvrijheid te verlenen als een de volgende voorwaarden wordt voldaan;

1. Zeeland krijgt een fijnmazig gratis openbaar vervoer op kosten van het Rijk.

2. Dorpsschooltjes blijven te allen tijde gehandhaafd, op kosten van het Rijk.

3. Zeeland krijgt van het Rijk de financiële mogelijkheden om de woningnood voor jonge inwoners concreet aan te pakken.

4. De tol voor de tunnel naar Zeeuws Vlaanderen wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.

5. De Zeeuwen mogen geen enkele hinder ondervinden van grenscontroles in Zeeuws Vlaanderen.

6. De Hogeschool Zeeland wordt geleidelijk uitgebouwd tot een universiteit.

Deze voorwaarden zijn niet onderhandelbaar. Als U er een of meer afwijst, zoekt U maar een andere plek voor Uw kerncentrales.

Wij hopen op Uw volledige medewerking.

Hoogachtend

Dát is de aanpak. Anders worden de Zeeuwen – die in Den Haag bekend staan als gezagsgetrouwe en gelovige provincialen – voor de zoveelste keer in het pak genaaid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.