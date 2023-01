'Kerk voor Atheïsten' trekt steeds meer volgelingen Nieuws • 25-09-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na succesvolle zondagsdiensten in Groot-Brittannië volgt nu een wereldtoernee

The Sunday Assembly is een een kerk voor atheïsten, opgezet door Britse komieken. Ondanks dat laatste is het project beslist geen grap. De atheïsten willen weliswaar niets weten van geloof maar zien wel de kracht van samenkomsten en gemeenschapsgevoel die kerkdiensten bieden.

Kerkdiensten zijn een van de weinige plekken waar mensen op regelmatige basis met elkaar zingen. Terwijl samenzang een van de zaken is die veel mensen gelukkig maken. Dus kent de Sunday Assembly ook muziek, ‘hele goeie’ zeggen ze zelf. Van ‘With a Little Help from My Friends’ tot ‘Crazy Little Thing Called Love’

Daarnaast praktiseren de aanwezigen de drie principes van de ‘kerk’: Beter leven, vaak helpen en meer verwonderen. De oprichters, Sanderson Jones en Pippa Evans, zijn anders dan de atheïsten die veelal in de media verschijnen en daarbij vooral fanatiek religie bestrijden. Zo schreef Vice

Chris en Sanderson zijn beiden voorbeelden van ‘tolerante atheïsten’, oftewel ongelovigen die religie niet zien als ‘het kwaad’ dat uitgeroeid moet worden. Bij the Sunday Assembly maakte iemand de grap dat hij iedereen aardig vond, mits men niet christelijk was. Sanderson pakte toen de microfoon en riep dat iedereen welkom was en dat gelovigen ook goede mensen zijn. (…) “ Als iemands geloof in God diegene inspireert om voor anderen te zorgen, en zich in te zetten voor sociale gerechtigheid, dan vind ik dat positief. Ik zie er geen nut in om diegene over te halen niet meer in God te geloven.”

De kerk die begin dit jaar in Londen werd opgericht maakt een stormachtige groei door. Inmiddels zijn er ‘gemeentes’ in andere Britse steden maar ook in New York. Dit najaar volgt Los Angeles en in oktober gaat er een crowd-funding campagne van start om bijna zes ton op te halen. Met dat geld moet een wereldwijde organisatie opgezet worden.

In oktober start een wereldtoernee onder het motto ’40 dates, 40 nights’ met diensten in Engeland, Australië en de Verenigde Staten. Zie deze video van de oprichters:

Volgens verslagen in de media trekken de diensten een divers publiek, met een groot aandeel twintigers. Er worden verhalen verteld over de wonderlijke kanten van het leven en er wordt karaoke gezongen in een enthousiaste sfeer.

De oprichting van de kerk past in een trend waarbij steeds minder mensen een religie aanhangen maar er wel besef is dat we niet op een wereld van ieder voor zich leven en er behoefte is aan een vorm van spiritualiteit. In oktober verschijnt het boek Religion without God van de eerder dit jaar overleden Britse filosoof Ronald Dworkin waarin hij uiteenzet hoe je aan die behoefte vorm kunt geven.

Voor zo ver bekend is er nog geen Nederlandse afdeling van The Sunday Assembly.