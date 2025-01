Kentering in oorlog Soedan

Op 13 januari meldt Afrika-expert Koert Lindijer dat er een nieuwe fase is aangebroken in de oorlog in Soedan. Door de inname door het regeringsleger van de strategisch gelegen grote stad Wad Madani. Ook de dammen in de Nijl, die door de RSF worden aangevallen, lopen door de oorlog gevaar. Als die instorten, zullen grote gebieden overstromen. Lindijer: “De oorlog in Soedan geldt als een van de grootste humanitaire crises ter wereld. Volgens sommige Amerikaanse bronnen zijn er zo’n 150.000 doden gevallen en meer dan twaalf miljoen burgers raakten ontheemd. Ook de hongercrisis blijft aanhouden. Het is de vraag of de regeringskrachten de capaciteit hebben om de recente overwinningen snel om te zetten in een algehele zege.” De hele analyse van Lindijer is te lezen in de NRC van 14 januari 2025.