Ken je die mop van westerse bedrijven die Rusland verlieten na de invasie van Oekraïne?

Nadat in februari vorig jaar de Russische invasiemacht zijn oorlog tegen Oekraïne begon, kondigde een keur van westerse bedrijven aan hun activiteiten in Rusland te staken. Uit een nieuw Zwiters onderzoek blijkt nu dat slechts een zeer kleine minderheid van de in Rusland opererende bedrijven daadwerkelijk zijn vertrokken.

Onderzoekers van de Universiteit van St. Gallen en het IMD Instituut in Lausanne onderzoeken hoeveel bedrijven uit de Europese Unie en de G7-landen sinds de start van de oorlog zijn vertrokken. Zij ontdekten dat al met al 8,5 procent van de westerse bedrijven dit heeft gedaan. Van een enorme uittocht is dus geen enkele sprake, concluderen de onderzoekers: “In feite hebben veel bedrijven weerstand geboden aan de druk van regeringen, media en ngo’s om Rusland te verlaten vanwege de invasie van Oekraïne”.

Voorafgaand aan de invasie hadden 1.404 bedrijven uit de EU en de G7 gezamenlijk 2.405 dochterondernemingen in Rusland. Eind november hadden slechts 120 bedrijven hun biezen gepakt. Duitsland is de koploper qua Europese bedrijven die niet zijn vertrokken. Van de westerse ondernemingen die nog altijd actief zijn in Rusland, is 19,5 procent Duits. 15 procent is Japans, 12,4 procent Amerikaans. De Verenigde Staten loopt wel voorop met het percentage bedrijven dat Rusland de rug heeft toegekeerd.