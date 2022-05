Kee & Van Jole over institutioneel racisme, rechtsradicalisme bij NPO en fascisme in de Tweede Kamer Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

De ministerraad zou vandaag vergaderen over institutioneel racisme. Peter Kee legt uit wat daarvan terecht is gekomen. Francisco van Jole stelt dat de discussie zo moeizaam is omdat premier Rutte begin deze eeuw als staatssecretaris werd veroordeel wegens discriminatie en vervolgens verkondigde dat institutioneel racisme niet bestaat.

Daarna gaat het over de Ongehoord Nederland waar onder meer de omvolkingstheorie wordt verkondigd. De verantwoordelijke staatssecretaris Uslu zegt dat ze er niets tegen kan doen. Kee wijst er op dat de omroep is toegelaten door de vorige minister Arie Slob. Van Jole stoort zich aan de houding van de politiek. "Het gaat om een vorm van radicalisering. Een inspiratiebron voor terrorisme. Stel dat het een imam was die dit soort dingen verkondigde bij de NPO. Dan zou er meteen opgetreden worden."