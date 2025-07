Kee & Van Jole over het problematische gedrag van VVD-lijsttrekker Yesilgöz

Daarna gaat het over de haattweet van Yesilgöz die zich volgens Van Jole met de dag ongeschikter toont voor een verantwoordelijke functie. Ze noemt de kritiek van Douwe op extreemrechtse Israëlische propaganda “jodenhaat”. “Dat is alsof wanneer je in Staphorst optreedt en ziet dat er PVV aan de muur hangen waar je niks mee je te maken wilt hebben, je wordt beschuldigd van christenhaat.” Volgens Van Jole is Yesilgöz vooral bezig de vleugel van de VVD die onder leiding van Klaas Dijkhoff pleit voor terugkeer naar normale politiek uit te schakelen. Ze gaat tekeer tegen iedereen en brengt daarmee zichzelf steeds verder in het nauw.