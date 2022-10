Kee & Van Jole over einde coronamaatregelen, crisis bij Volt Nieuws • 15-02-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

Kee & Van Jole bespreken in verband met de Olympische Spelen dit keer op dinsdag in plaats van woensdag de ontwikkelingen in de Haagse politiek. Zoals de intrekking van vrijwel alle maatregelen waar Peter Kee zeer content mee is. Van Jole ziet dat wat anders. Hij wijst er op dat de verantwoordelijkheid nu bij de individuele burger wordt gelegd. “Gecombineerd met sociale druk. Dat zie je al bij het handen schudden. Veel mensen hebben daar geen zin in maar willen ook geen uitgestoken hand weigeren.” Kee ziet dat vooral de carnavalslobby succesvol is geweest.

Kee vertelt dat de positie van de coronapas ook onduidelijk is. “Het ministerie wil die mogelijkheid achter de hand houden maar er klinken ook stemmen die helemaal af te schaffen.” Van Jole stelt dat wie tegen de coronapas is eigenlijk ook duidelijk moet maken welk alternatief dan de voorkeur geniet als de pandemie weer aanzwelt: vaccinatieplicht of totale lockdown.

Daarna gaat het over grensoverschrijdend gedrag en de situatie die is ontstaan bij Volt. Kee legt uit dat niemand weet wat er nu eigenlijk speelt. Vermoedelijk gaat het om de stijl van opereren door Kamerlid Nilüfer Gündoğan maar ja, is dat reden om iemand te schorsen? Van Jole wijst er op dat een autoritaire stijl kan leiden tot burn outs en dat het goed is als daar wat aan gedaan wordt maar dat het hier wel erg klungelig gaat. “Het kan ook gaan om een interne strijd. Dat zie je bij de meeste nieuwe partijen. Bij de Partij voor de Dieren is die ook geweest en hebben ze het overleefd, bij Denk evenzo, BIJ1 heeft er ook mee te maken gehad en bij Forum voor Democratie zag je dat het leidde tot een splitsing.” Hij wijst op de opmerkelijke rol van partijleider Dassen die zich schuil houdt.