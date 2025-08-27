Kee & Van Jole over de Haagse chaos Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Ze keerden, net als de Kamer, terug van reces om de nieuwste chaos in Den Haag te beschouwen. Kee & Van Jole bekeken de eerste uren van het debat over de nieuwe val van het kabinet. Kee legt uit dat VVD-leider Yesilgöz de laatste dagen want weinig in beeld was, bij het debat pas als op een na de laatste sprak en hij verwacht dat de komende weken zo zal blijven. "Je zult zien dat andere kopstukken van de VVD meer in beeld gaan verschijnen." Van Jole vindt dat spijtig. "Hoe meer Yesilgöz praat, hoe kleiner de VVD wordt."

Dat laatste, dat ze veel praat, gebeurde wel weer tijdens het debat. Zoals gebruikelijk toonde ze weer twee gezichten. Ze zegt het een en doet het ander. Van Jole keek er wel van op dat Yesilgöz meteen begon over de gruwelijke moord op Lisa. "Dat is natuurlijk ook heel erg maar omdat nu in je campagne te betrekken, dat is toch wat onkies. Vooral ook omdat vrouwen iedere week de straat op gaan omdat de politiek te weinig doet tegen femicide, de moord op vrouwen."

Kee merkt op dat Wilders weer op dreef was. "Met een verse kleurspoeling in zijn haar en een gebronsde huid. Hij heeft er zin in." Dat leidt meteen tot een aanvaring met Van Jole die stelt dat Wilders staat te liegen en dat media dat maar steeds niet benoemen.