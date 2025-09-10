Kee & Van Jole clashen over Pauw & De Wit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 468 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Of dit keer liever gezegd de campagnetijd. Zo bekende voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bij Pauw & De Wit dat hij de voorkeur gaf aan een optreden op een podcastfestival boven het bijwonen van het congres. Kee toonde daar begrip voor. Hij merkt op dat veel prominenten geen zin hadden zich op het congres te laten zien. “Ze zitten niet te wachten op camera’s in hun gezicht en vragen over Yesilgöz.”

Van Jole is daar kritischer op.. Hij constateert dat Dijkhoff nog steeds politiek actief is, onder meer als oprichter van de beweging Voor Ons Nederland die de polarisatie tegen wil gaan. “Dan moet je je dus juist op zo’n congres vertonen. Dat is waar de politiek gemaakt wordt.”

Wouter Bos verzuchtte maandag bij Pauw & De Wit dat talkshows alleen maar gaan over de poppetjes en nauwelijks over de inhoud. Van Jole is het daar mee eens. "En dat geldt ook voor deze talkshow. Ik heb twee politieke items gekeken, van maandag en dinsdag. Bij elkaar zo'n 45 minuten. Slechts 9 minuten daarvan ging over de inhoud, in dit geval de hypotheekrenteaftrek, een onderwerp dat iedere kiezer aan gaat. Dat was erg interessant maar de redactie is bang dat de kijker wegzapt bij zo'n onderwerp, of bij de klimaatcrisis, of bij Europa. Daarom moet het maar steeds over de peilingen en poppetjes gaan."

Kee, politiek redacteur bij Pauw & De Wit is het daar totaal niet mee eens. "Jij moet juist blij zijn dat jou omroep zo'n inhoudelijk programma maakt en daarmee mensen weet te bereiken die dergelijke informatie anders niet krijgen."

De twee bespreken ook nog andere zaken, zoals hoe het komt dat de VVD in het slop zit. Ook daarover blijken ze scherp van mening te verschillen.

Voor de liefhebbers van Kee & Van Jole: zaterdagmiddag om 15 uur interviewt Francisco van Jole zijn opponent Peter Kee over het boek 'Het kon minder, de lessen van Johan Remkes'. Kee schreef het boek dat deze week de bestsellerlijst binnenstormde samen met Thijs Broer. Het gesprek vindt om 15 uur plaats in het theater van boekhandel Donner in Rotterdam. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Toegang gratis, reserveren verplicht.

